لا مخدّرات ولا أسلحة.. رجل أميركي مُتّهم بتهريب "أشياء مرعبة" من كندا

أفاد موقع Insider بأن رجلًا من ولاية نيويورك قد يواجه حكمًا بالسجن، بعدما قال المحققون إنه قام بتهريب ثلاثة ثعابين “بورمية” الى الولايات المتحدة عن طريق كندا.

الموقوف “كالفين بوتيستا’، البالغ ٣٦ عامًا، هرّب ثلاثًا من أفاعي البايثون البورمية داخل بنطاله بينما كان يستقل حافلة تعبر الحدود الكندية الاميركية عام ٢٠١٨، وفق تقرير لوكالة الاسوشيتد برس.

وفي تصريح لقسم العدالة، لم تُثبت التهم بحق الرجل بعد، لكن في حال إثباتها والتأكيد بأنه مذنب، سيواجه بوتيستا حكمًا بالسجن أقصاه عشرون سنة بالإضافة الى غرامة مالية بقيمة ٢٥٠ ألف دولار.

وتُعتبر أفعى البايثون البورمية، وهي واحدة من أكبر الأفاعي في العالم، من الأنواع المعرضة للخطر في آسيا، لكنّها تجتاح فلوريدا حيث تهدد الحيوانات المحلية.