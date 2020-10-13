لا يثق بأحد..رئيس حكومة يمنح نفسه 17 حقيبة وزارية

نسمع أحيانا أن رئيس وزراء يشغل حقيبة أو حقيبتين في الحكومة ، ولكن أن بمنح رئيس وزراء نفسه 17 حقيبة وزارية في حكومته فهي حادثة سياسية غريبة .

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن رئيس وزراء جزر كوك النيوزلندية، مارك براون، منح نفسه 17 منصبًا في حكومته.

ووفقا للصحيفة، فقد عيّن براون نفسه وزيرا للهجرة والشؤون الخارجية والمالية والطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات والشرطة، فضلا عن حقائب وزارية أخرى تشمل توليه مسؤولية الموارد الطبيعية والنائب العام للبلاد.

وتولى براون كل هذه المناصب، بعد أن أدى اليمين الدستورية في 1 أكتوبر ، ليحل محل هنري بونا.

ووفقا لزعيمة المعارضة تينا براون، فإن التحرك لمنح نفسه الكثير من الألقاب هو علامة على أن رئيس الوزراء لا يثق بوزرائه.

وقالت: ”يقول رئيس الوزراء الجديد إنه“ متحمس لإمكانيات حكومته ”ومن ثم يمنح نفسه 17 حقيبة وزارية، وهي إشارة كبيرة لمدى ثقته في إمكانات زملائه في مجلس الوزراء“.

وليس من الواضح سبب تعيين براون نفسه في العديد من المناصب العليا، ولكن وفقًا لبيان تم تقديمه لوسائل إعلام محلية، من المحتمل أن يتخلى براون عن بعض مسؤولياته لزملائه في الأشهر القليلة المقبلة.

ونجحت جزر كوك النائية في البقاء خالية من حالات كورونا، بسبب إغلاق حدودها في وقت مبكر. رغم أن السياحة هي المصدر الأساسي للدخل في الجزر التي يبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة موزعين على 15 جزيرة.