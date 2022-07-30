لا يريد الرحيل.. نيمار يفاجئ إدارة سان جرمان

كشفت صحيفة “ليكيب” أنّ “نيمار” يريد البقاء في باريس سان جرمان على الرغم من رغبة الفريق في الاستغناء عنه هذا الصيف، اذ ينوي اللاعب البرازيلي إثبات نفسه مع المدرّب الجديد “كريستوف جالتيه”.

وشكّل الأمر مفاجأة لإدارة الفريق الفرنسي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أنه مع تولي “لويس كامبوس” المستشار الرياضي لسان جيرمان، المسؤولية في بداية الصيف، كانت خطته ترتكز على ضم “روبرت ليفاندوفسكي”، نجم بايرن ميونخ.

وأشارت إلى أن انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة مع ارتفاع راتب نيمار، ساهما في بقاء اللاعب ضمن صفوف بي إس جي.

في السياق نفسه، لفتت إلى أن نيمار بدا مختلفًا هذا الصيف، وفي حالة شديدة من التركيز في فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد وكأس العالم، وتغير سلوكه وشارك في الجولة الآسيوية الترويجية، وفقد جزءًا من وزنه، وأدى المباريات الودية بشكل مميز.

وكشفت ليكيب أيضا في ختام تقريرها أن المقربين من نيمار، يشعرون بأن اللاعب لم يعد النجم الأول للمشروع الباريسي، ويدرسون حاليا بعض الخيارات مثل مانشستر يونايتد حال رحيل كريستيانو رونالدو، أو تشيلسي للعمل مجددا مع توماس توخيل، أو مانشستر سيتي.