لا يمتلكها ميسي أو رونالدو.. أرقام زلاتان إبراهيموفيتش القياسية

إبراهيموفيتش الذي أكمل مؤخرا عامه الأربعين، يعد اللاعبين الذين لهم صولات وجولات في الملاعب الأوروبية، وحين تمتد مسيرة لاعب في الملاعب لـ23 عاما ويمثل خلالها أفضل فرق العالم فلا بد أن يحقق أرقاما قياسية لأنه لن يكمل هذا المشوار إلا لتفرده.

ويعتبر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 40 عاماً، من أبرز الأمثلة دلالة على ذلك، خاصة أنه أحد لاعبي الصفوة في أوروبا والعالم.

ورغم حقيقة عدم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا رغم تمثيله 6 أبطال سابقين للبطولة (أياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان الإيطاليين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني) إلا أن إبرا في المقابل حقق العديد من الأرقام القياسية.

أرقام إبراهيموفيتش القياسية

يعتبر إبرا هو الوحيد الذي سجل في 10 ديربيات أو كلاسيكو، وهي كلاسيكو هولندا بين أياكس وفينورد، وديربي ديلا مادونا، بين ميلان وإنتر ميلان، وديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس وكلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد.

بالإضافة إلى ديربي برشلونة بين البارسا وإسبانيول وكلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، وديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وديربي الشمال الغربي بين يونايتد وليفربول، وديربي ترافيكو في لوس أنجلوس، بين لوس أنجلوس جالاكسي ولوس أنجلوس إف سي، وكلاسيكو كاليفورينا بين جالاكسي فريقه السابق وسان خوزيه إيرثكويك.

إبرا هو الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي سجل أهدافاً لست فرق مختلفة وهي باريس سان جيرمان وأياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان وبرشلونة.

زلاتان كذلك الوحيد الذي شارك في دوري أبطال أوروبا مع 7 فرق مختلفة هي بالإضافة للست الذي سجل لهم، فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

إبرا كذلك الوحيد الذي سجل في مباراته الأولى في البريميرليج والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

إبراهيموفيتش الوحيد المتوج بـ11 لقب دوري في 4 دوريات هي الهولندي والإيطالي والإسباني والفرنسي.

الوحيد الذي سجل 50 هدفاً لميلان ومثلهم لغريمه التقليدي إنتر ميلان في تاريخ اللعبة.

اللاعب غير الإيطالي الوحيد الذي فاز بلقب هداف الدوري مع فريقين مختلفين وهما ميلان في 2012 وقبلها بـ3 سنوات إنتر ميلان.

خلال تواجده في باريس كان أول من يفوز 3 مرات بلقب هداف الدوري في تاريخ النادي، وذلك في أعوام 2013 و2014 و2016.

زلاتان إبراهيموفيتش في عام انتقاله للبارسا 2009 كان أول لاعب في تاريخ العملاق الكتالوني يسجل في أول 5 مباريات له في الليجا.

وكان إبراهيموفيتش أفضل هداف في تاريخ الكلاسيكو الفرنسي بين مارسيليا وباريس سان جيرمان برصيد 11 هدفاً.