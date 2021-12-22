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لا يهتم بسلامة اللاعبين.. قائد ليفربول يهاجم الدوري الإنجليزي

22 - ديسمبر - 2021
جوردان هندرسون

جوردان هندرسون

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شن جوردان هندرسون قائد نادي ليفربول الإنجليزي، هجوما على الدوري الإنجليزي الممتاز، واتهمه بعدم الاكتراث لسلامة اللاعبين، وتعريض حياتهم للخطر.

وقال هندرسون، إن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية بعد قرار المسؤولين مواصلة اللعب رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتأجلت 10 مباريات في الدوري هذا الشهر بسبب تفشي الفيروس وظهور 90 حالة إصابة جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية في الأسبوع الماضي، لكن الأندية اتفقت على استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.

لكن المسؤولين على الدوري الإنجليزي الممتاز، قرروا استكمال المنافسات “بشكل طبيعي”، باللاعبين المتواجدين، من دون تخفيف الحضور الجماهيري، أو الاكتراث لحالات الإصابة بين اللاعبين.

وقال بيب ليندرز، مساعد مدرب ليفربول، يوم الثلاثاء، إنه من “العبث” اللعب مرتين في 4 أيام مع غياب لاعبين بارزين بسبب كوفيد-19 والإصابات، بينما قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن صحة اللاعبين وسلامتهم في خطر.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “أشعر بالقلق على سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية خاصة في هذه الفترة مع تفشي كوفيد-19.

وتابع: “لا يوجد تواصل مع اللاعبين لمعرفة رأيهم … أعتقد أن (اللاعبين) يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأننا في النهاية من يلعب في هذه الظروف.

وأضاف: “سنسعى لإجراء محادثات في الكواليس لممارسة بعض التأثير، لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه من حيث وجود شخص يتحدث نيابة عنهم بشكل مستقل”.

ويستضيف ليفربول منافسه ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة، الأربعاء، وسيلعب مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز يوم الأحد.

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