لبنان يفوز على السعودية في تصفيات مونديال السلة

حقق منتخب لبنان لكرة السلة فوزه الثالث على مضيفه المنتخب السعودي 81 – 68، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مدينة جدة، في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الفيليبين.

وجاء الفوز في وقته لمنتخب الارز بعد تعثره يوم الجمعة الماضي أمام مضيفه الاردني في عمان، علما انه استهل مشواره بفوزين على ارضه في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.

وقدم اللاعبون اداء مميزا من كل المسافات في الملعب، امام منافس تميز افراده بقاماتهم الممشوقة، وحسموا المباراة اعتبارا من الشوط الثالث.

وتواصل تقدّم المنتخب اللبناني على مدار الأشواط الأربعة.

وبعد المبارة، غرد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس عبر حسابه على “تويتر” كاتبا: “لبنان يبتسم من جديد..! أبطال كرة السلة يهدون إنتصارهم الى كل لبنان..! منتخبنا الشبابي لكرة السلة يحقق فوزا رياضيا راقيا..! من نجاح الى نجاح وصولا الى القمة”.

وأضاف: “مبروك للرياضة اللبنانية مبروك للبنان..! أبطالنا…من الملاعب يعيدون بناء مجد لبنان..!”