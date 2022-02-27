الأثنين 26 رجب 1443 ﻫ - 28 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان يفوز على السعودية في تصفيات مونديال السلة

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 9:14 مساءً
فوز لبنان على السعودية في تصفيات مونديال السلة

فوز لبنان على السعودية في تصفيات مونديال السلة

A A A
طباعة المقال

حقق منتخب لبنان لكرة السلة فوزه الثالث على مضيفه المنتخب السعودي 81 – 68، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مدينة جدة، في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الفيليبين.

وجاء الفوز في وقته لمنتخب الارز بعد تعثره يوم الجمعة الماضي أمام مضيفه الاردني في عمان، علما انه استهل مشواره بفوزين على ارضه في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.

وقدم اللاعبون اداء مميزا من كل المسافات في الملعب، امام منافس تميز افراده بقاماتهم الممشوقة، وحسموا المباراة اعتبارا من الشوط الثالث.

وتواصل تقدّم المنتخب اللبناني على مدار الأشواط الأربعة.

وبعد المبارة، غرد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس عبر حسابه على “تويتر” كاتبا: “لبنان يبتسم من جديد..! أبطال كرة السلة يهدون إنتصارهم الى كل لبنان..! منتخبنا الشبابي لكرة السلة يحقق فوزا رياضيا راقيا..! من نجاح الى نجاح وصولا الى القمة”.

وأضاف: “مبروك للرياضة اللبنانية مبروك للبنان..! أبطالنا…من الملاعب يعيدون بناء مجد لبنان..!”

    المزيد من منوعات

    تعبيرية
    أوكرانيات يلدن في الأقبية والملاجئ بين وابل من القصف والانفجارات
    ملكة جمال أوكرانيا السابقة "أناستاسيا لينّا"
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    من بريق الأضواء إلى ساحة الحرب.. ملكة جمال أوكرانيا تواجه الغزو الروسي
    الـ"فيفا" تُعاقب روسيا
    الـ”فيفا” تُعاقب روسيا.. وتلوّح باستبعادها من المسابقات الدولية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قاذفة اللهب الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السلاح الأخطر في العالم.. روسيا تستقدم “قاذفة اللهب” الى أوكرانيا (فيديو)
    صورة لمواطنات أوكرانيات
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الأوكرانيون يستعينون بـ”غوغل” لتعلم شيء واحد.. ستفاجئك النتيجة!!
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بالصور.. هكذا فضحت ساعة بوتين مخططه قبيل غزو أوكرانيا