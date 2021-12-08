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لتجنب الإقصاء.. 3 سيناريوهات لتأهل برشلونة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

8 - ديسمبر - 2021
تشافي يقود برشلونة في أولى مباراياته

فريق برشلونة

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مباراة حاسسمة تنتظر فريق برشلونة لاستكمال مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه برشلونة خطر الإقصاء المبكر من دوري الأبطال، عندما يحل ضيفا على بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وينفرد البايرن المتأهل سلفا بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ثم بنفيكا ثالثا بخمس نقاط، بينما يحتل دينامو كييف المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة وهو خارج المنافسة تماما.

واقتصر الصراع على بطاقة التأهل الثانية لثمن النهائي بين برشلونة وبنفيكا، علما بأن صاحب المركز الثالث سينتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتقام مواجهة برشلونة ومضيفه البايرن في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، وفي الوقت عينه يلعب بنفيكا ضد ضيفه دينامو كييف، في مباراة تبدو على الورق محسومة لصالح الفريق البرتغالي.

ثلاثة سيناريوهات لتأهل برشلونة

1- الفوز على بايرن ميونخ بغض النظر عن نتيجة مباراة بنفيكا ضد دينامو كييف.

2- التعادل مع تعثر بنفيكا سواء بالخسارة أو التعادل مع دينامو كييف.

3- الخسارة مع عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف.

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