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لتهدئة أعصابك.. كلاب مدربة لتخفيف التوتر في مطار اسطنبول

منذ ساعتين
مطار اسطنبول الدولي

مطار اسطنبول الدولي

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إذا كنت ستستقل طائرة من مطار إسطنبول ويستبد بك القلق، فلا بأس. لقد أتاح المطار خدمة الكلاب المدربة للمساعدة في تهدئة أعصابك.

ونفذ المطار التركي هذا البرنامج طوال الشهر الماضي للمساعدة في تقليل التوتر والقلق بين الركاب الذين يمرون من خلاله.

وأشادت المسافرة أناستازيا بودمازوفا بالخدمة، وقالت وهي تداعب كلبا أليفا “إن هذا يريحني. وأنا أحب الحيوانات. هذا جيد جدا”.

وقال عبد القادر دمرداش، مدير خدمة العملاء، إنه بعد ردود الفعل الإيجابية من الركاب، ترغب شركة تشغيل المطار في توسيع المشروع، وزيادة عدد الكلاب المتوفرة لتقليص توتر المسافرين من خمسة إلى عشرة كلاب.

وأضاف “السفر قد يكون مسببا للتوتر… وتقول الأبحاث إن التواصل بين الحيوانات والبشر يقلص مستويات التوتر والقلق”.

وقال مراد جنكيز كوجا، خبير سلوك الكلاب وهو المدرب المرافق للكلاب في المطار، إن “الكلاب التي اخترناها هنا خضعت للتدريب في عملية دامت عاما. إنها هنا اليوم لأنها نجحت في التدريب”.

    المصدر :
  • رويترز

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