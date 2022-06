لحظات مرعبة اختبرها ركاب طائرة قبل أن تشتعل بالنيران (فيديو)

اختبر ركّاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الدومينيكية لحظات مرعبة عند هبوطها في مطار ميامي الثلاثاء.

حيث وثّق أحد الركاب من خلال مقطع فيديو الهبوط العنيف للطائرة، وظهرت ملامح الخوف على وجوه الركاب. وقد اصطدمت الطائرة عدة مرات بمدرج الهبوط قبل ان تستقر الأمور.

ويظهر الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي، فزع الركاب وصيحات الرعب بسبب اهتزاز الطائرة بشكل عنيف حتى أن بعضهم تشبث بالآخر من شدة الصدمات.

وقال ناشرو الفيديو إنه تم التقاط هذا المقطع يوم 21 حزيران عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما تجري التحقيقات للوقوف على أسباب هذا الهبوط الصعب.

الى ذلك، نشرت صحيفة ديلي ميل صورًا ومقاطع فيديو أثناء اشتعال النيران بطائرة، قالت إنها تعود أيضًا للخطوط الدومينيكية وحطت في مطار ميامي. وكان على متنها أكثر من ١٠٠ راكب عمدوا فورًا الى الهروب.

وقال أحد الركاب إن العجلات على الجانب الأيسر قد انفصلت عن الطائرة وبدأوا يشعرون بأن الطائرة بدأت تتجه الى اليسار و ترتجف بقوة قبل ان تظهر النيران.

ولم تسفر الحادثة عن اي قتيل فيما نقل ثلاثة أشخاص الى المستشفى. وكانت الطائرة تقل ١٢٦ راكبًا و١١ موظفا.

وعقب الحادثة، قالت ادارة الطيران الفيدرالية ان معدات هبوط الطائرة قد تحطمت.

وأظهرت صورٌ التقطت من المدرج الطائرة الفضية محطمةً، فيما الدخان الاسود يتصاعد من مكان الاشتعال في الجانح الأيسر.

Close-up video of passengers getting off the plane | #ONLYinDADE pic.twitter.com/o3YyMU9mgx

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) June 22, 2022