الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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لحظات مرعبة.. فيديو لانهيار جسر على السيارات في العاصمة التايلندية "بانكوك"

منذ 6 دقائق
انهيار جسر على السيارات في أحد شوارع العاصمة التايلندية

انهيار جسر على السيارات في أحد شوارع العاصمة التايلندية

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أدى وقوع حادث مرعب في أحد شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وقد حصل الحادث المروع عند انهيار أحد الجسور الضخمة في العاصمة التايلاندية بشكل مفاجئ على على السيارات ما أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية.

المنظر المرعب الذي عاشه قائدو السيارات والدرجات النارية في بانكوك، يرجح أنه بسبب خطاء في تشييد الجسر، وقد جرى نقل القتيلين والجرحى الذي وصفت إصابة بعضهم بالخطيرة، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

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