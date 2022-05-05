“لدينا حساب علينا تصفيته”.. محمد صلاح يتوعد ريال مدريد

استبق النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بتغريدة تدعو للثأر من خسارة الفريق أمام النادي الملكي في نهائي كييف 2018 عندما أصيب في كتفه إثر تدخل خشن مع قائد ريال مدريد آنذاك سيرجيو راموس.

عوض ريال مدريد تأخره بهدف ليفوز 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي بعد وقت إضافي وينتصر 6-5 في مجموع مباراتي قبل النهائي في إياب مثير لقبل النهائي في مدريد يوم الأربعاء.

وتأخر ريال مدريد 1-صفر و5-3 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة بعد هدف الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ73 لكن البديل رودريغو أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وبعدها بدقيقة واحدة سجل الهدف الثاني بضربة رأس ليدرك التعادل 5-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ويفرض على الضيوف خوض وقت إضافي.

وبعد خمس دقائق من بداية الوقت الإضافي جعل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النتيجة 3-1 لريال مدريد من ركلة جزاء حصل عليها بعد عرقلته بواسطة روبن دياز ليقود فريقه صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة 13 مرة للنهائي في سعيه للفوز بلقبه الخامس في آخر تسعة أعوام.

ويبدو أن صلاح الذي يبلغ من العمر 29 عاما احتفل بأمنيته بمواجهة ريال مدريد في النهائي، وذلك بعدما نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها ”لدينا نتيجة يجب تصفيتها“ وذلك في إشارة إلى خسارة فريقه في نهائي 2018 أمام ريال مدريد بقيادة كريستيانو رونالدو وراموس.

وقد أصيب صلاح في هذه المباراة؛ ما أثر على مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا في العام ذاته.

وقال صلاح عقب الفوز على فياريال في إياب قبل النهائي يوم الثلاثاء في إسبانيا إنه يريد مواجهة ريال مدريد وليس مانشستر سيتي في النهائي في ظل سعي المهاجم المصري للثأر لهزيمة فريقه في نهائي البطولة القارية 2018 أمام الفريق الإسباني.

وقال صلاح لمحطة BT Sport “ أريد أن ألعب أمام ريال مدريد. سيتي فريق صعب حقا ولقد لعبنا ضده بضع مرات هذا الموسم. إذا سألتني شخصيا، فأنا أفضل مواجهة ريال مدريد“.

وردا على سؤال عن ما إذا كان يريد الانتقام من الفريق الإسباني، قال صلاح ”خسرنا في النهائي ضدهم ، لذلك أريد أن ألعب أمامهم وآمل في الفوز عليهم أيضا“.

وسيلتقي ليفربول البطل ست مرات مع ريال مدريد صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب في نهائي البطولة في باريس يوم الـ28 من مايو/ أيار الحالي.