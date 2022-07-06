لدينا 60 يوما.. فريد الديب يشعل قضية نيرة أشرف

بعد إعلان حكم الإعدام على الشاب المصري محمد عادل، بقضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، أعلن المحام الشهير فريد الديب قبوله الدفاع عنه مجانا.

وقال المحامي المصري فريد الديب، إن هناك 60 يوما للاطلاع على أوراق قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد صدور حكم بالإعدام، اليوم الأربعاء، بحق الجاني.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن الديب قوله عقب صدور الحكم: “أنا لا أفضل الحديث الآن، ولكن لدينا 60 يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب الاطلاع على أوراق الدعوى وكتابة مذكرة الطعن على الحكم القضائي الصادر وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض”.

ورفض الديب الرد على ما يتم تداوله عبر مواقع التوصل بشأن أتعابه في هذه القضية قائلا: “هذه أمور لا تخصكم ولا تهم أحدا”.

وفي وقت سابق، قال فريد الديب، المحامي بالنقض، إنه لا يمانع في الدفاع عن المتهم محمد عادل، في واقعة مقتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بقضية “طالبة جامعة المنصورة”.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة قد قررت الأسبوع الماضي إحالة أوراق المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب في واقعة قتل نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لتبت المحكمة اليوم في القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار الأيام الماضية.

وقضت محكمة جنايات المنصورة شمالي مصر بجلستها المنعقدة، الأربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

يشار إلى أنه وحسب القوانين المصرية، فإن الحكم بالإعدام بحق المتهم الذي صدر الأربعاء لم يصبح نهائيا بعد.

ويحق للمتهم قانونا التقديم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من صدور الحكم، عبر محام متخصص في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تتداول أوراق الطعن في محكمة النقض، التي ستتولى الفصل في الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم إذا ما رأت مبرر قانوني أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.

كما أيضا يلزم قانون الإجراءات الجنائية المصرية النيابة العامة، ورغم أنها هي من طالبت المحكمة بإعدام المتهم، بالتقدم بطعن بالنقض على الحكم بالإعدام، كضمانة أقرها المشرع المصري للمحكوم عليه بالإعدام.