الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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لسبب حكيم.. رجل يخفي عن عائلته فوزه بـ 30 مليون دولار

منذ 13 دقيقة
الرجل الفائز

الرجل الفائز

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يقوم مواطن صيني بإخفاء خبر فوزه بـ 30 مليون دولار في اليانصيب عن زوجته وابنه.

ولفتت Asia Oneـ إلى أنه وفقَا لتوضيح الرجل، يخشى أن يجعلهم هذا المبلغ كسالى ومتغطرسين.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، لقب عائلة هذا الرجل “لي”، وبعدما استلم مبلغ المال الذي ربحه، تبرع بجزء منه إلى المؤسسات الخيرية. ومن أجل عدم الكشف عن هويته، ارتدى زيا يخفي شكله وملامحه.

ويقول: “لم أخبر زوجتي وابني بأني ربحت هذا المبلغ. لأني أخشى أن يشعرا بتفوقهما على الآخرين، والتوقف عن العمل الجاد والدراسة”.

ويضيف لي: “أنا أشتري دائما تذاكر اليانصيب، ولكني لم أحلم يومًا ما بربح مثل هذا المبلغ الكبير. ولم يحدد لي كيف سيتصرف بالمبلغ”.

ويقول: “لم أقرر بعد، وأحتاج بعض الوقت للتفكير وتحديد كيفية التصرف بهذا المبلغ”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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