لسبب غامض.. مايا دياب تنهي صداقتها مع اصاله

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب خبر أثار الجدل بالوسط الفني وذلك بعدما تحدث عن انتهاء علاقة الصداقة التي كانت تجمعها مع الفنانة السورية أصالة نصري، رافضة الإفصاح عن تفاصيل الخلاف، وذلك الخبر آثار فضول الكثير من الفنانين والفنانات من الجماهير لكلتا الفنانتين.

وأوضحت مايا دياب خلال لقاء لها مع برنامج آراب وود أنها ترفض الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها على الملأ، وأن هذه الأمور ليست قابلة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي واختارت الصمت وعدم التحدث عن الأمر.

وأضافت: “تجمعني صداقات مع آخرين في الوسط الفني.. ومواضيعي الشخصية والخاصة ليست قابلة للنقاش على العلن، وهذا الموضوع مغلق منذ فترة طويلة”.

وأضافت الفنانة اللبنانية أنها تتمنى الخير والنجاح والصحة لأصالة.

#عرب_وود | مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة pic.twitter.com/FX1qRTHP9o — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 14, 2022