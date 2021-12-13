لسبب غريب.. إعادة قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بشكل رسمي، إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أُجريت اليوم الاثنين، بسبب خطأ في الإجراءات.

وقال يويفا في بيان رسمي: “بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة”.

وأضاف: “نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا”.

ماذا حدث؟

كانت القرعة قد شهدت خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وكانت القرعة قد أوقعت الشياطين الحمر أمام باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ.

وتحدثت تقارير صحفية أيضا عن عدم وجود كرة مانشستر يونايتد، ضمن المنافسين المحتملين لأتلتيكو مدريد.

وقالت شبكة “بي إن سبورتس” إن ريال مدريد أبدى احتجاجه على إعادة القرعة، بدعوى حدوث الخطأ الإجرائي بعد سحب اسمه أمام بنفيكا البرتغالي.