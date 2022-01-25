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لسبب غريب.. شركة طيران تفرض عقوبات صارمة على المضيفات

منذ 36 دقيقة
مضيفة طيران- تعبيرية

مضيفة طيران- تعبيرية

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اشتكت مضيفة سابقة في شركة “طيران الإمارات” من القواعد الصارمة لظهور المضيفات على متن الطائرات، خاصة فيما يخص الوزن.

قالت المضيفة مايا دوكاريك في مقابلة مع موقع “انسايدر” الأمريكي، إن الشركة تمتلك برنامجا مشتركا للتحكم في وزن الجسم، حيث يخضع المشاركون خلاله لفحص الوزن – هناك عقوبات معينة للموظفين مقابل أرطال إضافية، مضيفة أن طيران الإمارات مدعوة لإبلاغ الإدارة بمعلومات حول زيادة الوزن من قبل الزملاء.

في هذه الحالة، يتم إعطاء المضيفة برنامجا خاصا لفقدان الوزن – نظام غذائي وخطط تمارين، وإذا فشلت الفتاة في إحراز تقدم في فقدان الوزن، الذي يستغرق عادة حوالي أسبوعين، فقد يتم تخفيض راتبها.

وأضافت دوكاريك أيضًا أن القواعد تحكم الزي الرسمي وتسريحات الشعر وأظافر المضيفات.

ووفقا لمدير شركة طيران سابق، رفض الكشف عن هويته، كانت مثل هذه الحالات نادرة جدًا – تم تغريم 150 شخصًا فقط من بين 25000 موظف لزيادة الوزن.

في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تم فصل مضيفة من “طيران الإمارات” كانت تعمل في شركة الطيران لأكثر من ثلاث سنوات بسبب زيادة وزنها بمقدار كيلوغرامين. وفقا لها، ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية وحاولت مراقبة نظامها الغذائي، لكنها لم تستطع إنقاص وزنها.

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