استمع لاذاعتنا

لسبب “غريب”..كندية تعيد قطعا أثرية سرقتها من إيطاليا قبل 15 عام

منذ 46 دقيقة
مدينة بومبي الايطالية

مدينة بومبي الايطالية

A A A
طباعة المقال

في حادثة غريبة ، أعادة سيدة قطعة أثرية سرقتها قبل 15 عاما ، وذلك بسبب أنها تجلب الحظ السئ .

وأعادت سائحة كندية قطعا أثرية كانت قد سرقتها من مدينة “بومبي” السياحية الإيطالية الواقعة على على جبل بركان فيزوف، قبل 15 عاما.

وأعادت السائحة، التي تم تعريفها باسم نيكول فقط، طردا يحتوي قطعتين من الفسيفساء وأجزاء من إناء فخاري وقطعة سيراميك ملونة إلى وكيل سفريات في بومبي جنوبي إيطاليا، مرفقا برسالة اعتراف.

وفي خطابها أشارت نيكول، التي كانت في أوائل العشرينيات من عمرها عندما زارت “بومبي” في عام 2005، إلى أنها سرقت القطع الأثرية بسبب سوء وضعها المالي، وذلك عقب إصابتها بسرطان الثدي.

وقالت نيكول: “من فضلكم خذوا جميع القطع.. إنها تجلب الحظ السيء”، حسبما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وأضافت قائلة إنها لا تريد الاحتفاظ بأي شيء يعود لتاريخ قديم، مشيرة إلى أن القطع الأثرية التي سرقتها تتمتع بـ”طاقة سلبية” مرتبطة بدمار المنطقة التي أخذت منها.

وأرفقت نيكول الطرد بخطاب آخر من زوجين كنديين مع أحجار مسروقة من ذات الموقع أيضا سنة 2005، حيث أشارا إلى أنهما أخذاها دون التفكير بالألم والمعاناة لمن عاش في هذه البقعة من الأرض أثناء ثوران بركات فيزوف.

ووقع ثوران بركان جبل فيزوف في العام 79 الميلادي، وغطى البركان الواقع على ساحل نابولي الغربي في إيطاليا، مدينتي بومبيي وهيركولانيوم الرومانيتين المجاورتين بالرماد والصخور المنصهرة في غضون دقائق، مما أسفر عن مقتل الآلاف.

المزيد من منوعات

عمرو دياب
أفيخاي أدرعي يهنئ عمرو دياب بميلاده … صوته هو صديقي
رافاييل نادال
نادال بطلاً لرولان غاروس
هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي
هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
عائلة روتشيلد
“روتشيلد”.. العائلة التي تمتلك نصف العالم وتعمل في الخفاء
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا