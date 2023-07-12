الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لسبب غريب.. لسان رجل يتحول إلى "الأخضر المشعر"

منذ 9 دقائق
تحول لسان الرجل إلى اللون الأخضر

تحول لسان الرجل إلى اللون الأخضر

A A A
طباعة المقال

تعرض رجل من ولاية أوهايو لأعراض جانبية غريبة ومحرجة بعض الشيء نتيجة لتدخين التبغ وتناول المضادات الحيوية.

وذهب الرجل البالغ من العمر 64 عاما إلى الطبيب بعد أسبوعين من ملاحظة أن لسانه قد بدأ يتغير لونه.

وقبل حوالي ثلاثة أسابيع من زيارته للطبيب، كان قد أكمل دورة علاج من دواء الكليندامايسين، وهو مضاد حيوي، لعدوى اللثة.

ولم يتأكد الأطباء ما إذا كانت الحالة ناتجة على وجه التحديد عن التدخين أو المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين.

وأظهرت الأبحاث السابقة وجود علاقة بين تدخين السجائر وصحة الفم، بما في ذلك حقيقة أنها يمكن أن تسبب تراكم البلاك والبكتيريا.

كما يمكن أن تؤثر المضادات الحيوية أيضا على ميكروبيوم الفم، مما يؤدي إلى تغيير البكتيريا والسماح لها بالتجمع على اللسان.

في النهاية، تم تشخيص الرجل بحالة تسمى “لسان مشعر”.

وتتميز الحالة بوجود طبقة غير طبيعية على السطح العلوي للسان.

تحدث هذه الحالة بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة على أجزاء اللسان، كما يمكن أن يسمح التآكل في الجزء العلوي من اللسان بتكوين الكيراتين، وهو نفس البروتين الذي يتكون منه شعر الرأس.

ونتيجة لذلك، تصبح الحليمات أطول من الطبيعي، مما يجعل اللسان يبدو “مشعرا”.

يتأثر حوالي 13 بالمئة من الأميركيين بهذه الحالة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الفم.

    المزيد من منوعات

    نادي "النصر" السعودي
    بعد صفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.. عقوبة دولية جديدة ضد نادي النصر السعودي
    ميسي ينتقل إلى انتر ميامي
    تحديات جديدة لميسي في إنتر ميامي
    جمهور ميسي يحملون قطعًا من الورق المقوى له خلال تجمع خارج ملعب Inter Miami DRV Pnk
    ميسي يصل إلى فلوريدا للانتقال إلى ناديه الجديد "إنتر ميامي"

    الأكثر قراءة

    العنف - تعبيرية
    فيديو مروّع لتعرّض أطفال للضرب في إحدى الحضانات.. والتحقيق بدأ
    علماء آثار عثروا على معبد تحت الأرض فيه باب يؤدي إلى العالم السفلي
    تحت أنقاض مدينة قديمة.. اكتشاف "بوابة" للعالم السفلي!
    من أحد مجالس العزاء
    فيديو "خطير" يكشف أسرار جماعة القربان.. يؤلّهون الإمام علي وينتحرون عراة!