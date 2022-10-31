لسبب لن تتخيله.. عروس تلغي جلسة تصوير زفافها

عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف، غالبًا ما تنطوي الإلغاءات على الكثير من الدموع والحسرة، ولكن هذه المرة لكن يكون كالمعتاد، بحيث أقبلت عروسة على إلغاء جلسة التصوير المحجوزة مسبقاً لحفل زفافها و”لسبب سعيد” أيضا لن تتخيله.

ولكن قيل إن إحدى العروس بدت “سعيدة” عندما تحدثت إلى مصورها للاعتراف بأن حفلات الزفاف كانت متوقفة، قبل أيام فقط من المناسبة الكبيرة – ومن العدل أن نقول إن المصور كان مرتبكًا من موقفها ومستميتًا لمعرفة أكثر.

ونشرت مصورة حفلات الزفاف، كاتي شرودر، مقطعًا على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات TikTok تذكر فيها واقعة هذه الذاكرة المحرجة التي تعرضت لها، بينما حازت على إعجاب أكثر من 250 ألف، وعلق المئات لمشاركة صدمتهم، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “ذا ميررو” البريطانية.

وعلقت قائلة: “لقد تلقينا يوم رسالة بريد إلكتروني من عمة العريس التي اشترتها لهما على ما يبدو كحزمة زفاف، تقول إنه لن يكون هناك حفل زفاف بين الاثنين لأن العروس تزوجت من شخص آخر في نفس الأسبوع الذي كانت فيه على وشك الزواج من ابن شقيقها”.