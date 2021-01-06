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لصوت مسموع بوضوح عند ارتداء الكمامة.. إليك هذه النصيحة

منذ ساعة واحدة
ارتداء الكمامة بات ضروريا للوقاية من عدوى كورونا

ارتداء الكمامة بات ضروريا للوقاية من عدوى كورونا

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بات ارتداء الكمامة أمراً ضروريا للوقاية من عدوى فيروس كورونا ، الأمر الذي قد يدفع الكثير من الأشخاص لبذل مجهود أكبر عند الحديث .

من المهم تجربة التحدث بهدوء وبوضوح وبصوت كاف بدون الصراخ، بحسب مدربة الأصوات بريجيتا جومبريشت من ألمانيا.

وأضافت أنه من الصعب بصفة خاصة التحدث بصوت مرتفع فيما هناك كمامة نظرا لأن النسيج يمنع الصوت من الانتشار.

وحتى لا تجهد أحبالك الصوتية يجب تجربة التحدث من البطن باستخدام الحجاب الحاجز لإعطاء الصوت مزيدا من القوة، وفقا لجومبريشت.

وتقول الخبيرة: “إذا ما لاحظت شيئا في حنجرتك يؤلمك لأنك تريد التحدث بصوت مرتفع فهذه علامة على أنك بحاجة للاسترخاء”.

وهذا يعني التحدث بهدوء أكثر “وليس بالضرورة فيما يتعلق بدرجة الصوت ولكن بالوتيرة وبدون ضغط من الحنجرة”، بحسب جومبريشت.

ولدى لونا ميتيج وهي مدربة أصوات وإلقاء تعيش في ألمانيا، صيحة مماثلة لجعل صوتك مسموعا خلال ارتداء الكمامة.

وتقول ميتيتج: “يجب أن تدرب نفسك على التحدث بمزيد من البطء واستخدام جمل قصيرة واستخدام التنغيم أكثر لتوصيل المعنى الذي تريده”.

وتضيف أنه يجب أيضا استخدام اليدين للتعويض عن تعبيرات الوجه التي تغطيها الكمامة.

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