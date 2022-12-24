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لصوص يعتدون على "تيتي" بطريقة غريبة بسبب الخروج من كأس العالم!

منذ 3 دقائق
مدرب المنتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي المعروف بـ"تيتي"

مدرب المنتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي المعروف بـ"تيتي"

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تعرض المدرب السابق لمنتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي المعروف بـ”تيتي”، (السبت 24-12-2022) لحادث اعتداء وسرقة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام برازيلية.

الاعتداء على تيتي نفذه لصوص على منزله في أحد شواطئ ريو دي جانيرو، ولكنهم لم يكتفوا بذلك، بل قام أحدهم بتوبيخه بسبب خروج المنتخب من نهائيات كأس العالم 2022.
وودعت البرازيل كأس العالم التي أقيمت في قطر من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح، وبعد الخروج أعلن المدرب تيتي رحيله عن تدريب المنتخب.

وبحسب صحيفة “غلوبو”، تعرض المدرب البرازيلي البالغ من العمر “61 عاما” للسرقة وقام أحد اللصوص بالاعتداء عليه عبر “شد الأذنين” بسبب الإقصاء المبكر من المونديال.

وكان تيتي، قد اعلن استقالته بشكل رسمي من تدريب منتخب “السيليساو”، وذلك عقب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وخسر المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكرواتي بركلات الترجيح (2-4)، بعد التعادل (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب “المدينة التعليمية” بالريان.

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