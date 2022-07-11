لطيفة تطرح برومو أغنية "حبيبو"

قالت الفنانة التونسية الكبيرة لطيفة، إن ألبومها الجديد قارب على الانتهاء، موضحة أنها ستطرح أولى أغاني الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشوَّقت لطيفة جمهورها، بمقطع موسيقي من أغنيتها الجديدة التي لم تعلن أي تفاصيل عنها حتى الآن، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلقت عليه: “حبيبو من ألبوم لطيفة 2022 ..الخميس القادم”

أغنية “حبيبو” من كلمات تراث نمير، ألحان علي سالم، وتوزيع تراث نمير ووسام عبد المنعم، ويتم طرحها يوم الخميس المقبل.

وتفاعل عدد كبيرمن الجمهور مع البرومو الدعائي لأغنية لطيفة الجديدة، وحصد إشادات عديدة، إذ علق أحد المتابعين: “فنانة عظيمة السيدة لطيفة”، بينما أضاف آخر: “بالتوفيق و النجاح انشاء الله في أعمالك الفنية يا بنت بلادى العزيزة الغالية المطربة المبدعة لطيفة”.

ويذكر أن لطيفة تستعد لطرح أغنيات ألبومها الجديد مع شركة روتانا “لطيفة 2022” خلال الصيف الجاري.

مؤخراً ذكرت تقارير إعلامية أن منزل لطيفة تعرض إلى محاولة اقتحام وسرقة من طرف مجهولين، حاولوا خلع أبواب المنزل واقتحامه لسرقته وعندما تم اكتشافهم، لاذوا بالفرار.