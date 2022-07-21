لطيفة لصوت بيروت إنترناشونال: ألبومي انتشاره عالمي

بعد غياب سنوات عدة أصدرت النجمة لطيفة التونسية “ميني ألبوم”مؤلف من خمس أغنيات متنوعة وفي حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال” تتحدث لطيفة عن تفاصيل عملها الجديد.

فقالت: “ألبومي الذي صدر يتضمن ٦ أغنيات طرح منها خمسة واحدة باللهجة التونسية وأخرى باللهجة العراقية التي أغنيها للمرة الأولى وثلاثة باللهجة المصرية هذا و تواصل النجمة لطيفة حصد الأرقام القياسية من خلال ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “لطيفة 2022″، والذي تجاوز 20 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك خلال خمس أيام فقط من طرحه بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وحققت أغنية “هنعيشها مرة واحدة” نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز عدد مشاهداتها لـ5 مليون مشاهدة حتى الآن.

وحققت أغنية “طار طار” ما يزيد عن 4 مليون مشاهدة، بينما اقتربت أغنية “اعطني دم” من تحقيق 5 ملايين مشاهدة، فيما تخطت أغنية “أحسن أحسن” حاجز 3 مليون مشاهدة، وأغنية “حبيبو” اقتربت من 2 مليون ونصف مشاهدة.

وتقول لطيفة: “الحمدلله أعيش حالة من البهجة والسعادة الكبيرة، لما حققه الميني ألبوم من نجاح كبير وانتشار في وقت قصير لم يتجاوز اسبوع”، مُضيفة: “كلما تابعت نسب المشاهدة والاستماع عبر المنصات المختلفة، أشعر بالفخر والفرحة، لأن الله سبحانه وتعالى كلل مجهودي وتعبي خلال الفترة الماضية من التجهيزات وتصوير الفيديو كليبات، بالنجاح وردود الفعل الإيجابية من الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي”.

وأضافت لطيفة أنها استغرقت وقت طويل في التحضير لأغاني الألبوم وقررت أن تقدم أغاني تتناسب مع كافة أرجاء الوطن العربي والعالم وأنا أشكر الأستاذ سالم الهندي رئيس شركة روتانا الذي دعمني عالميا في إنتشار ألبومي.

وأكدت لطيفة أن هذا النجاح الكبير الذي حققه الميني ألبوم حمسني لتقديم المزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة”، مشيرة إلى أنها انتهت بالفعل من تسجيل أغنية “من بلدي”، كلمات الشاب كريم حكيم وألحان خالد عبدالفتاح، وستقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لطرحها في الصيف الحالي.

الجدير بالذكر أن ألبوم “لطيفة 2022” قد تم طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وقنوات روتانا، بالإضافة لطرحه على منصات أنغامي وديزر، ودخلت 3 أغاني من الألبوم ضمن الأغاني الأكثر استماعاً في العالم خلال الأسبوع الحالي.