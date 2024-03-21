لقاء الخميسي عن انتصار: طول الوقت بتفتي

هجوم حاد شنته الفنانة المصرية، لقاء الخميسي، على زميلتها انتصار، بسبب حديث الأخيرة عنها في البرامج التلفزيونية على مدار سنوات في مناسبات مختلفة.

وخلال ظهورها في لقاء تلفزيوني عرض في شهر رمضان الجاري، تلقت لقاء الخميسي سؤالا حول زميلتها انتصار، وعن علاقتهما، حيث أكدت أن علاقتهما كانت جيدة.

لكنها وصفت زميلتها بكونها لا تتوقف عن الكلام، ثم تابعت قائلة “طول الوقت بتفتي”، مشيرة إلى كون البعض أرسل إليها مقطع فيديو لانتصار وهي تتحدث عنها.

وطالبتهم لقاء الخميسي بالتوقف عن إرسال هذه المقاطع، لأن انتصار لا تتوقف عن فعل ذلك في كل اللقاءات التي تظهر فيها.

وحول ما ذكرته انتصار بأن لقاء الخميسي ليست بطلة مسلسل “راجل وست ستات”، ردت الأخيرة قائلة “أنا أول واحدة اتبعتلي السيناريو”.

معتبرة أن انتصار دائما ما ترغب في الظهور من خلال هذا النوع من التصريحات، كما ردت على ما ذكرته بأنها تعيش على دورها في هذا المسلسل.

وردت لقاء قائلة “وماله.. فين العيب.. فين الأزمة؟”، مؤكدة أن هذا الأمر لا يضايقها على الإطلاق.

وحينما تلقت سؤالا عن أسباب انتصار لذكر هذا الكلام، أكدت لقاء أن السؤال لابد أن يوجه لزميلتها وليس لها هي، متوقعة أن يكون السبب هو رغبتها في أن تكون “تريند”.

المفاجئ هو ما ذكرته لقاء الخميسي، عن كونها حينما تلتقي بانتصار تقبلها وتحتضنها، من دون أن تعاتبها على تصريحاتها، لأن العتاب يأتي فقط حينما يكون الحديث حقيقيا، أو تسبب في جرح لها، ولكنها علقت قائلة “أنا مش فارقلي”.