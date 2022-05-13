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لقب جديد.. "بنزيمة" ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي

13 - مايو - 2022
كريم بنزيمة

كريم بنزيمة

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تمكن اللاعب الفرنسي من أصل جزائري “كريم بنزيمة” من إحراز لقب جديد خلال مسيرته الكروية مع نادي ريال مدريد الإسباني

وتفرد بنزيمةد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي ريال مدريد عبر التاريخ، حيث اجتياز الأسطورة راؤول جونزاليس بعد أن هز الشباك في الفوز الكاسح لبطل دوري الدرجة الأولى الإسباني 6-صفر على ليفانتي، الخميس.

وسجل المهاجم الفرنسي هدفه 323 منذ انضمامه إلى ريال في 2009 ليعادل رقم القائد السابق راؤول، ولا يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي برصيد 451 هدفا.

وأحرز بنزيمة هذا العدد في 603 مباريات، بينما احتاج راؤول إلى741 مباراة.

وتخطى بنزيمة رقم الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو في مارس الماضي حين سجل ثلاثية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وواصل موسمه المذهل بالوصول للمرتبة الثانية بالقائمة التاريخية لبطل أوروبا 13 مرة.

وأحرز بنزيمة 44 هدفا في 44 مباراة بالموسم الحالي، الأفضل في مسيرته على الإطلاق، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 27هدفا وكذلك هداف دوري الأبطال وله 15 هدفا. كما قدم 13 تمريرة حاسمة.

وبعد التتويج بالدوري المحلي يطمح بنزيمة (34 عاما) لقيادة العملاق المدريدي للتفوق على ليفربول في نهائي دوري الأبطال في وقت لاحق هذا الشهر.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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