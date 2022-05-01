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للأسبوع الثاني.. فيلم "الأشرار" يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

1 - مايو - 2022
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أحرز فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا باد جايز) “الأشرار” المرتبة الأولى في إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققًا إيرادات بلغت 16.1 مليون دولار.

واحتفظ فيلم الكوميديا والمغامرات (سونيك ذا هيدجهوج 2) “القنفذ سونيك 2” بالمركز الثاني مسجلًا 11.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة “جيم كاري” و”جيمس مارسدن” و”تيكا سومبتير” ومن إخراج “جيف فولر”.

أمّا الجزء الثالث من فيلم (فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دمبلدور) “وحوش رائعة :أسرار دمبلدور” فقد احتفظ بالمركز الثالث هذا الأسبوع مسجلًا 8.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيدي ريدماين وكاثرين واترستون ومادس ميكلسن ومن إخراج ديفيد ييتس.

كما احتل فيلم الإثارة الملحمي (ذا نورثمان) “رجل الشمال” المركز الرابع للأسبوع الثاني بإيرادات بلغت 6.3 مليون دولار .

والفيلم بطولة ألكسندر سكارسجارد ونيكول كيدمان وأنيا تايلور وإيثان هوك ومن إخراج روبرت إيجرز.

هذا واحتل فيلم الخيال العلمي (إيفري ثينج إيفري وير أول أت وانس) “كل شيء في كل مكان في وقت واحد” المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 5.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة ميشيل يوه وجوناثان كي كوان وجيني سلايت ومن إخراج دان كوان.

    المصدر :
  • رويترز

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