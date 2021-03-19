للبيع في مزاد علني … العثور على ناب ماموث نادر داخل منجم في ألاسكا

على الرغم من انقراض الماموث الصوفي منذ آلاف السنين، إلا أن بقاياها وحفرياتها لا تزال تُكتشف في جميع أنحاء العالم، وكان أحد الاكتشافات الأخيرة فريدا من نوعه.

فقد عثر عامل منجم في ألاسكا على ناب ينتمي إلى ماموث عاش على الأرض قبل حوالي 30 ألف عام، وكان لونه البني الطبيعي متداخلا مع اللون الأزرق بشكل مذهل.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تميز الناب المنحني الذي يبلغ طوله 82 بوصة، بلون أخضر أزرق بسبب امتصاص الناب لمعدن فيفينيت الفوسفاتي أثناء عملية التحجر.

وعُرض الناب في مزاد، وقال كريغ كيسيك، مدير قسم الطبيعة والعلوم في مزاد التراث: ”أحد الأمور المثيرة للاهتمام بشأن هذا الناب هو أن مكتشفه اسماه المحيط، وهو كشف نادر للغاية ومثير للغاية“.

ومن المقرر إقامة المزاد، اليوم الجمعة، على أن يتم عرض ناب المحيط بـ 70 ألف دولار، إلى جانب عدد من الحفريات القديمة و“أجمل نيزك مريخي“.

تم اكتشاف ناب الماموث الصوفي في عام 2017، وعلى الرغم من قيمته الطبيعية، إلا أن لونه الأزرق النادر يجعله قطعة رائعة وفريدة من نوعها.

وقد يكون الناب الأزرق أندر عنصر من المقرر بيعه في مزاد الجمعة، ولكنه ليس الأكبر أو الأقدم، حيث من المقرر عرض بقايا موزاصور عمره 80 مليون عام، وهو نوع من الزواحف المنقرضة يشبه التمساح، في المزاد بـ 100 -150 ألف دولار.