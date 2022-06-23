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للحصول على جدول نوم صحي... اتبعوا هذه التوصيات

منذ 57 دقيقة
الأرق الذي يصيب الأطفال

الأرق الذي يصيب الأطفال

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يحتاج البالغون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، فيما يعاني كثيرون من الأرق، وهو “اضطراب النوم الأكثر شيوعا”.

وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، أشار الخبراء في Mayo Clinic إلى أن الأرق يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية، مثل القلق أو الاكتئاب.

ويرتبط الأرق أيضا بالحالات المزمنة والمهددة للحياة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وتشمل أعراض الأرق:

صعوبة النوم ليلا.
الاستيقاظ أثناء الليل.
الاستيقاظ مبكرا جدا.
عدم الشعور بالراحة بعد النوم ليلا.
التعب أثناء النهار أو النعاس.
العصبية أو الاكتئاب أو القلق.
صعوبة الانتباه أو التركيز على المهام أو التذكر.
زيادة الأخطاء أو الحوادث.
القلق المستمر بشأن النوم.

ومن أجل الحصول على جدول نوم صحي، يجب أولا الالتزام بالاستيقاظ والنوم في نفس الوقت كل يوم.

ويعد وقت النوم المتسق، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع (أو عندما لا تحتاج إلى الاستيقاظ)، أمرا حيويا لمساعدة جسمك على الاستعداد للنوم بسهولة أكبر.

وخلال النهار، يمكن أن يساعدك البقاء نشيطا للمساعدة في الحصول على نوم هانئ ليلا. وتحقق أيضا من أي دواء قد تتناوله والذي قد يكون له تأثير جانبي على الأرق.

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة إليك، فتحدث إلى طبيبك حول الآثار الجانبية ومناقشة ما إذا كان هناك دواء بديل يمكنك تجربته. وعلى الرغم من أن القيلولة قد تكون مغرية، خصوصاً إذا لم تنم جيدا في الليلة السابقة، إلا أنها ليست فكرة جيدة إذا كنت تعاني بالفعل من الأرق.

وبالإضافة إلى ذلك، من الأفضل تجنب الكافيين – بينما يساعدك على الشعور باليقظة في الوقت الحالي.

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