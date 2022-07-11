للخروج من كآبة كورونا.. زفاف جماعي يضم 500 زوج في نيويورك

احتفل حوالى 500 زوج بزفاف جماعي رمزي الأحد تحت سماء نيويورك الصافية، ضم متزوجين جددوا رابطهم ومخطوبين وسط أجواء من الفرح سعيا للخروج من كآبة أزمة كورونا الصحية.

ووضعت النساء أكاليل من الزهر على رؤوسهن وفساتينهن ذات اللون الأبيض سواء فساتين عرس أو أزياء خارجة عن المألوف، وسار الأزواج والعديد منهم سبق أن عقدوا زفافهم وقرروا الاحتفال به مجددا، في موكب ضخم قبل أن يعلن إمام وكاهنة وحاخام قرانهم.

وعم التأثر الأزواج ولم يتمالك بعضهم نفسه عن البكاء تحت وطأة اللحظة.

وروت إريكا هاكمان، مرتدية فستان زفاف أثناء مشاركتها مع زوجها ريتشارد في الاحتفال في منتزه دامروش بارك عند أسفل مباني حيّ مانهاتن الشاهقة، “كان من المقرر أن نحتفل بخطوبتنا في 24 مارس 2020 في هاواي، لكن بالطبع ألغي كل شيء بسبب جائحة كورونا”.

وقالت إريكا (35 عاما) التي كانت في ذلك الحين تنتظر مولودا، إنهما عقدا زفافهما في الصيف التالي “على سطح مبنى، بمشاركة العائلة القريبة، كنا أقل من عشرين شخصا وجميعنا نضع كمامات”.

ويضيف ريتشارد (37 عاما) “كان زفافا صغيرا فعلا وبالتالي، من المهم للغاية اليوم أن نأتي ونحتفل بهذا الحدث مع أشخاص آخرين عاشوا التجربة نفسها”.

وقدم مركز لينكولن، المؤسسة الثقافية النيويوركية التي تنظم الحدث، هذا الزفاف الجماعي على أنه “تعويض” لأزواج فرقهم كوفيد-19 أو أفسد زفافهم.

لكن المراسم كانت مفتوحة لكل من يودّ الانضمام إليها في مدينة عانت بشدة من الجائحة في ربيع 2020، حين توقفت الحياة فيها وانتشرت في العالم بأسره مشاهد لساحة تايمز سكوير مقفرة ولمشارح أقيمت على عجل لاستقبال جثث ضحايا الوباء.

بعض الأزواج شباب، وبعضهم الآخر أكبر سنا، مثل إستير فريسنر ستوتزمان ووالتر ستوتزمان المتزوجان منذ 1974 تقول إستير مسرورة “وعدني برحلة إلى باريس”.

وبين المحتفلين آن ماري كولون (59 عاما) التي حضرت حاملة صورة لخطيبها لويس ستيفن “حب حياتها”، وهو أستاذ في حي برونكس توفي في أبريل 2020 جراء إصابته بكوفيد.

توضح وهي تبتسم “كان من المقرر أن نتزوج في أوروبا… خطر لي أن حضوري إلى هنا قد يكون احتفاء رائعا بالحياة التي قضيناها معا طوال 11 عاما”.