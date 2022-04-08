للمرة الأولى.. إليكم تفاصيل تعارف باسل خياط على زوجته

بعد زواجهما لسنوات، لطالما غاب باسل خياط عن الحديث عن علاقته بزوجته التي جمعتهما قصة رومنسية.

من هنا، كشف الفنان السوري ​باسل خياط​، وزوجته ​ناهد زيدان​، عن تفاصيل تعارفهما، وكيف بدأ اللقاء الأول بينهما.

وناهد زيدان كانت من أكبر معجبات باسل خياط، وقد وقع النجم السوري في حبها من النظرة الأولى، بعد أن أغرم بالشامة التي على خدّها.

وأكد باسل خياط أن الشامة المميزة الموجودة على وجه زوجته كانت كفيلة بأن يقع في حبها ويعجب بها، حيث وقع بحبها من النظرة الأولى، ويوماً بعد يوم ازداد حبه لها.

وعبرت ناهد عن مدى حبها الكبير لزوجها حتى قبل تعارفهما، وقالت إنها عندما كانت تشاهد باسل على محطات التلفزيون، كانت تشعر بدقات قلبها المتسارعة وبانجذابها الكبير نحوه، حتى حصلت في ما بعد على رقم هاتفه وحدثته إلى أن كان اللقاء الأول بينهما حتى تزوجا.

وأضاف باسل خياط أنه منذ اللحظة الأولى، التي رأى فيها ناهد زيدان شعر بأنها هي التي يريد تكملة حياته معها، وبسبب هذا الحب والشعور استمر زواجهما حتى الآن لأكثر من 14 عاماً.

وفي النهاية، أكّد باسل خياط أن الحب يكبر مع الوقت، خاصة ما بعد الزواج، لكن يجب أن يغذيه الطرفان بالاهتمام.

جدير بالذكر أنه يغيب باسل خياط عن السباق الرمضاني 2022، مبرراً الأمر بارتباطه بعدة مشاريع أخرى تتطلب منه بعض الوقت، إضافة إلى حاجته الملحة إلى استراحة وجيزة.

وكان آخر أعمال باسل خياط مشاركته في مسلسل “حرب أهلية”، الذي خاض بطولته إلى جانب كوكبة من النجوم، على رأسهم الفنانة يسرا، بالإضافة إلى أروى جودة، وجميلة عوض، وغيرهما.