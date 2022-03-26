للمرة الأولى.. هكذا اتخذ أدهم نابلسي قرار الاعتزال

كشف الفنان الأردني المعتزل منذ أشهر أدهم نابلسي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، عن تفاصيل اتخاذه قرار اعتزال الغناء.

وقال إنه كان في صدد التحضير لمجموعة غنائية جديدة من المفترض أن يبدأ بتسجيلها داخل الاستديو بعد انتهاء شهر رمضان في العام الماضي، لكن التردد أصابه، فظل يفكر بالأمر طويلاً حتى الأيام الأخيرة من شهر الصوم، الى أن “منحه الله القوة” للتراجع عن هذا القرار، على حد تعبيره.

وأوضح أن فكرة الاعتزال بدأت تراوده إلى أن استجاب الله وأخذ القرار النهائي بالابتعاد عن الفن، مؤكداً شعوره بالراحة الكبيرة.

ويُذكر أن نابلسي حصل أخيراً على إجازة في تلاوة القرآن الكريم، بعد ختم قراءته أول من أمس الخميس في أحد المساجد في الأردن.

وكان نابلسى، أحدث إثارة للجدل بعد قرار اعتزاله الفن بشكل نهائي منذ 20 ديسمبر الماضى، ليتصدر اسمه منصات السوشيال ميديا ويثير حالة من الضجة والبلبلة، حتى ظهر خلال مقطع فيديو متداول وهو يؤم المصلين في صلاة العشاء بأحد المساجد، وتم تداول الفيديو مصحوبًا بتعليق من صوره: “آخر شيء توقعت أكتبه.