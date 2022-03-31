للمرة الثالثة.. إنفانتينو يعلن ترشحه لمنصب رئيس الفيفا

أعلن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ترشحه لرئاسة الفيفا FIFA للمرة الثالثة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، اجتماع الجمعية العمومية رقم 72 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش فيه العديد من الأمور المستقبلية المهمة.

ومن أبرز ما جاء في الاجتماع، إعلان جياني إنفانتينو ترشحه لولاية جديدة على منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المُقرر أن يتم إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال العام المقبل، وتحديدا بعد الانتهاء من كأس العالم 2022 نهاية العام الجاري.

صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن إنفانتينو يمتلك فرصة ذهبية، بالبقاء في منصبه لمدة 15 عاما كاملة، وتحديدا حتى عام 2031.

وتولى إنفانتينو رئاسة “الفيفا” لأول مرة في عام 2016، بعد إقصاء جوزيف بلاتر بسبب فضائح الفساد، قبل أن يتم انتخابه رئيسا للمرة الثانية في عام 2019.

غير أن الصحيفة الإسبانية أكدت أن ولاية إنفانتينو في 2016 لم تكن كاملة، حيث أكمل فترة بلاتر، ما يعني أن ولايته في 2019 كانت الأولى، وفي 2023 ستكون الثانية.

وفي هذه الحالة، سيكون من حق إنفانتينو أيضا الترشح لانتخابات الفيفا في 2027، حيث تنص اللوائح على أحقية أي شخص في تولي المنصب لـ3 فترات متتالية على الأكثر.

وإذا نجح إنفانتينو في ذلك، فإنه سيكون قادرا على البقاء في منصبه لمدة 15 عاما، وهو ما يعتبر زمنا طويلا للغاية.