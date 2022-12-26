للمرة الثالثة.. "ضرب نار" يجمع ياسمين عبد العزيز والمخرج مصطفى فكري

تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل “ضرب نار”، الذي تتعاون فيه مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد نجاحها سويًا عام 2021 في مسلسل “اللي مالوش كبير”، كما يسجل العمل التعاون الثالث لها مع المخرج مصطفى فكري بعد “اللي مالوش كبير” و”ونحب تاني ليه”.

وسجل مسلسل “ونحب تاني ليه” التعاون الأول لياسمين عبد العزيز مع المخرج مصطفى فكري، والذي عرض في دراما رمضان عام 2020، وشارك في بطولته العمل كل من: شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال، تارا عماد، هماد رشاد، ليلى عز العرب، إيمان السيد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين.

وفي العام التالي جددت ياسمين عبد العزيز تعاونها مع المخرج مصطفى فكري في مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي عرض خلال السباق الرمضاني قبل الماضي 2021، وشاركها بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، عايدة رياض، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين.

بينما غابت “عبدالعزيز” عن موسم رمضان 2022، لتعود هذا العام من جديد بعمل درامي شعبي يحمل اسم “ضرب نار”، والذي يسجل التعاون الثالث لها مع نفس المخرج، وتجسد خلال أحداثه دور “مهرة” وهي فتاة شعبية من شبرا، ويجسد “العوضي” شخصية رجل من سوهاج يدعى جابر الكوماندا.

مسلسل “ضرب نار” تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى “لآخر نفس” و”اللى مالوش كبير”.