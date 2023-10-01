للمرة الثانية توفيق عبد الحميد يعلن أعتزاله.. إليكم السبب

للمرة الثانية ولأسباب صحية لن تسمح له بمزاولة مهنة التمثيل مرة أخرى، يبدو أن الحالة الصحية للفنان المصري توفيق عبد الحميد غير مستقرة، وستجبره على اتخاذ القرار الصعب بالاعتزال.

هذا وأعلن عبد الحميد عن قراره بالاعتزال، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها لهذا الأمر.

الفنان القدير كتب قائلا “ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل.. ولذلك أعلن اعتزالي”، الأمر الذي تفاعل معه المئات من متابعيه، وأعلنوا عن حزنهم بسبب هذا القرار.

توفيق عبد الحميد ظهر للمرة الأخيرة في العام الماضي، حينما شارك في مسلسل “يوتيرن” بصحبة ريهام حجاج، وقيل وقتها إن هناك خلافات وقعت بينه وبين بطلة العمل، أدت إلى اعتزاله، لكنه نفاها بشكل قاطع.

وأعلن وقتها اعتزاله للمرة الأولى، قبل أن يخرج ويوضح أن القرار يأتي بسبب ظروف صحية تجبره على الخضوع لعلاج طبيعي، لكنه عاد مرة أخرى نزولا على رغبة جمهوره، ووعد بأن يتواجد في الأعمال المستقبلية.