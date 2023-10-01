الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للمرة الثانية توفيق عبد الحميد يعلن أعتزاله.. إليكم السبب

منذ 11 دقيقة
الفنان توفيق عبد الحميد

الفنان توفيق عبد الحميد

A A A
طباعة المقال

للمرة الثانية ولأسباب صحية لن تسمح له بمزاولة مهنة التمثيل مرة أخرى، يبدو أن الحالة الصحية للفنان المصري توفيق عبد الحميد غير مستقرة، وستجبره على اتخاذ القرار الصعب بالاعتزال.

هذا وأعلن عبد الحميد عن قراره بالاعتزال، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها لهذا الأمر.

الفنان القدير كتب قائلا “ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل.. ولذلك أعلن اعتزالي”، الأمر الذي تفاعل معه المئات من متابعيه، وأعلنوا عن حزنهم بسبب هذا القرار.

توفيق عبد الحميد ظهر للمرة الأخيرة في العام الماضي، حينما شارك في مسلسل “يوتيرن” بصحبة ريهام حجاج، وقيل وقتها إن هناك خلافات وقعت بينه وبين بطلة العمل، أدت إلى اعتزاله، لكنه نفاها بشكل قاطع.

وأعلن وقتها اعتزاله للمرة الأولى، قبل أن يخرج ويوضح أن القرار يأتي بسبب ظروف صحية تجبره على الخضوع لعلاج طبيعي، لكنه عاد مرة أخرى نزولا على رغبة جمهوره، ووعد بأن يتواجد في الأعمال المستقبلية.

    المزيد من منوعات

    عبير شمس الدين
    عبير شمس الدين: مشاهد القبلات في الأعمال الدرامية تحرك مشاعر
    هنادي مهنا
    هنادي مهنى تشارك بفيلم "أنا وابن خالتي"
    النساء يجب ان تشعر بالراحة
    دراسة جديدة: النساء العاملات ينفقن أكثر من الرجال في تكاليف الرعاية الصحية

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    3 أيام من أكتوبر قد تحمل معها مفاجآت.. تحذير جديد لـ "هوغربيتس"!
    اقتحام أحد المصارف في لبنان
    نهب جديد من مصارف لبنان.. وخطة ولا أخطر!