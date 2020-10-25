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للمرة الثانية..رائدة فضاء أميركية تدلي بصوتها من الفضاء

منذ 7 دقائق
رائدة الفضاء الأمريكية كيت روبينز

رائدة الفضاء الأمريكية كيت روبينز

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اعلنت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ا أن رائدة الفضاء الأميركية كيت روبينز أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2020 من محطة الفضاء.، حسب وسائل إعلام أميركية.

وبدأت كيت روبينز في الرابع عشر من هذا الشهر رحلة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق ستة أشهر.

واقترعت روبينز عبر الإيميل من كابينة تصويت إلكترونية آمنة خارج محطة الفضاء، متصلة بمركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن، تكساس، حسب نيويورك بوست.

وبعد التصويت قامت روبينز بإرسال صورة على تويتر عبرت فيها عن سعادتها بأداء استحقاقها المدني. وحثت مواطنيها على الأرض أ ن يحذوا حذوها.

ويحق لرودا الفضاء بالتصويت أثناء رحلات الفضاء بموجب قانون أصدرته ولاية تكساس عام 1997.

وحسب ناسا، سبق لروبينز أن صوتت بذات الطريقة في عام 2016.

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