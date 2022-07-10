الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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للمرة السابعة في تاريخه.. ديوكوفيتش يحرز لقب بطولة ويمبلدون

منذ 46 دقيقة
نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش

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توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ضمن منافسات فردي الرجال.

وجاء تتويج ديوكوفيتش باللقب للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على الأسترالي نيك كيريوس في المباراة النهائية التي لعبت مساء الأحد بـ3 مجموعات مقابل مجموعة بواقع 4-6، 6-3، 6-4 و7-6.

ويعد هذا اللقب السابع في مسيرة ديوكوفيتش ببطولة ويمبلدون ليصبح على بعد لقب وحيد من السويسري روجيه فيدرر متصدر قائمة الأكثر تتويجها بهذه البطولة بواقع 8 مرات.

فضلا عن ذلك، فإن ديوكوفيتش حقق اللقب رقم 21 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى “جراند سلام”، وهي أستراليا المفتوحة، فرنسا المفتوحة، ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

وانفرد ديوكوفيتش بالمركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا ببطولات “جراند سلام” بفارق لقب عن فيدرر ثالث الترتيب، ولقب آخر عن المتصدر الإسباني رافائيل نادال.

تجدر الإشارة إلى أن نادال انسحب من مباراة نصف نهائي ويمبلدون ضد نيك كيريوس وذلك بداعي الإصابة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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