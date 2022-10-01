للمرة 11.. أمريكا تحرز بطولة العالم للسلة للسيدات

– فازت الولايات المتحدة حاملة اللقب 83-61 على الصين لتحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة للسيدات للمرة 11 وتعزز رقمها القياسي غير المسبوق في مدينة سيدني الأسترالية، السبت.

وسجلت أيجا ويلسون أكبر عدد من النقاط للفريق الأمريكي الفائز برصيد 19 نقطة. وتلعب ويلسون في فريق لاس فيجاس إيسيز في الدوري النسائي الأمريكي للسلة.

وفي البداية استبسل الفريق الأمريكي وحقق تقدما مستحقا بنتيجة 18-13 مع نهاية الربع الأول من المباراة ثم واصل أداءه القتالي في مواجهة الفريق الصيني الذي لم يستسلم وتقدم 43-33 في نهاية النصف الأول من المواجهة.

لكن وبعكس التوقعات تراجع أداء المنتخب الصيني في الربع الثالث ليتخلف بفارق 21 نقطة بينما أحرزت جيويل لويد وكيلسي بلوم 15 نقطة فيما بينهما.

وفي الربع الأخير نجح الفريق الأمريكي في الصمود في وجه انتفاضة متأخرة من نظيره الصيني ليحرز لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم فازت أستراليا صاحبة الضيافة 95-65 على كندا لتحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية. وبهذه المباراة أنهت لاعبة أستراليا لورين جاكسون مسيرتها الحافلة مع اللعبة بطريقة رائعة إذ أحرزت لفريق بلادها 30 نقطة.

وبعد المباراة قالت جاكسون التي عادت للمنتخب الأسترالي في أغسطس آب الماضي بعد غياب طويل عقب اعتزالها الأول في 2016 “هذه هي أفضل مجموعة من الفتيات وهذا هو أفضل وقت لي وهي أفضل رحلة لي مع الرياضة”.