لماذا تتبخر مخاوف الليل في وضح النهار؟

غالباً ما تكون الأفكار مؤلمة وعقابية، واللافت للنظر أن هذه المخاوف تتبخر في وضح النهار، ما يثبت أن التفكير في الثالثة صباحا كان غير عقلاني وغير منتج على الإطلاق.

ويكشف أستاذ ومدير مركز الصحة العقلية في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا، والباحث في علم النفس والمزاج والنوم والنظام اليومي غريغ موراي، ما يقوله البحث حول ما يحدث في جسدك في الثالثة صباحا.

في نوم الليل العادي، تصل بيولوجيا الأعصاب لدينا إلى نقطة تحول في حوالى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا. وتبدأ درجة حرارة الجسم الأساسية في الارتفاع، ويقل الدافع إلى النوم (لأن لدينا فترة طويلة من النوم)، ويبلغ إفراز الميلاتونين (هرمون النوم) ذروته، ومستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) تزداد مع استعداد الجسم لذلك.

واللافت أن كل هذا النشاط يحدث بشكل مستقل عن إشارات من البيئة مثل ضوء الفجر – قررت الطبيعة منذ فترة طويلة أن شروق الشمس وغروبها مهمان للغاية بحيث يجب التنبؤ بهما (ومن ثم النظام اليومي).

ونستيقظ في الواقع عدة مرات كل ليلة، والنوم الخفيف أكثر شيوعا في النصف الثاني من الليل. وعندما يكون النوم جيدا بالنسبة إلينا، فإننا ببساطة غير مدركين لهذه الاستيقاظ. ولكن، أضف القليل من التوتر وهناك فرصة جيدة أن يصبح الاستيقاظ حالة مدركة تماما للذات.

وليس من المستغرب أن يكون هناك دليل على أن الوباء عامل ضغط مزعج للنوم. لذا، إذا كنت تواجه استيقاظا في الثالثة صباحا في الوقت الحالي، فأنت بالتأكيد لست وحدك. ويؤثر الإجهاد أيضا على النوم في حالة الأرق، حيث يصبح الناس متيقظين للغاية بشأن الاستيقاظ.

ويمكن للمخاوف بشأن الاستيقاظ عندما “ينبغي” أن يكون الشخص نائما، أن تدفع الشخص إلى اليقظة القلقة كلما مر بمرحلة نوم خفيفة.

وإذا كان هذا يبدو مثلك، فاعلم أن الأرق يستجيب جيدا للعلاج النفسي بالعلاج السلوكي المعرفي. وهناك أيضا ارتباط قوي بين النوم والاكتئاب، لذلك من المهم التحدث إلى طبيبك إذا كان لديك أي مخاوف بشأن نومك.

ويقول موراي “مازحا” إن الشيء الوحيد الجيد في الاستيقاظ في الثالثة صباحا، هو أنه يعطينا جميعا مثالا حيا على التهويل.

وفي هذا الوقت تقريبا من دورة النوم، نحن في أدنى مستوياتنا الجسدية والمعرفية. ومن وجهة نظر الطبيعة، من المفترض أن يكون هذا وقتا للتعافي الجسدي والعاطفي، لذلك من المفهوم أن مواردنا الداخلية منخفضة. لكننا نفتقر أيضا إلى الموارد الأخرى في منتصف الليل – الروابط الاجتماعية والأصول الثقافية وجميع مهارات التأقلم لشخص بالغ غير متوفرة في هذا الوقت.

ومع عدم وجود أي من مهاراتنا البشرية ورأس المال، نُترك وحدنا في الظلام بأفكارنا. لذا يكون العقل على حق جزئيا عندما يخلص إلى أن المشكلات غير قابلة للحل. وبمجرد شروق الشمس، نستمع إلى الراديو، وتوضع مشاكلنا في الثالثة صباحا في نصابها.

وتقول الحقيقة إن أذهاننا لا تبحث حقا عن حل في الثالثة صباحا. وقد نعتقد أننا نحل مشكلة من خلال العمل عقليا على المشكلات في هذه الساعة، لكن هذا ليس في الحقيقة حل مشكلة، إنها مشكلة التوأم الشرير لحل المشكلة – القلق، وهو تحديد المشكلة، والتفكير في أسوأ نتيجة ممكنة وإهمال الموارد التي سنستخدمها في حالة حدوث النتيجة غير المفضلة بالفعل.

هل لاحظت أن أفكار الثالثة صباحا شديدة التركيز على الذات؟

في الظلام الهادئ، من السهل الانزلاق من دون علم إلى حالة من التمركز حول الذات. ومن خلال الدوران حول مفهوم “أنا”، يمكننا توليد مشاعر مؤلمة تبدو متخلفة مثل الشعور بالذنب أو الندم. أو نحول أفكارنا المتعبة إلى المستقبل غير المؤكد دائما، ما يولد مخاوف لا أساس لها.

ومن المهم أن تقنع نفسك خلال ساعات النهار أنك تريد تجنب التفكير الكارثي. ولأسباب وجيهة لا تقلق. الاستيقاظ والقلق في الثالثة صباحا أمر مفهوم للغاية وإنساني للغاية. ولكن في رأي الباحث، ليست عادة جيدة للدخول فيها.