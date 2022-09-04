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لماذا تعثّر انتقال نجم برشلونة إلى آرسنال؟

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2022 1:35 مساءً
نادي برشلونة

نادي برشلونة

موقع kooora
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لم يوافق برشلونة على بيع أحد لاعبيه البارزين في خط الهجوم، إلى آرسنال، في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي المنصرم.

وانتهى الميركاتو في إسبانيا وإنكلترا يوم الخميس الماضي.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن برشلونة رفض عرضًا من آرسنال لشراء “فيران توريس”، مهاجم البارسا، في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن عرض آرسنال بلغ 26 مليون جنيه إسترليني، ووافقت عليه إدارة برشلونة، لكنّ تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، تمسّك باستمرار اللاعب.

يُشار أن توريس انضم إلى برشلونة من مانشستر سيتي في عام 2021 مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني.

وتراجع اللاعب الإسباني إلى مقاعد البدلاء هذا الموسم، عقب التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، بالإضافة إلى تجديد عقد عثمان ديمبلي.

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