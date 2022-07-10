لماذا حذفت حلا شيحة صورة ابنتها؟.. اليكم التفاصيل

من جديد تثير الفنانة حلا شيحة الجدل بعد ان حذفت صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، والتي كانت بمثابة رد فعل مفاجئ للجمهور، وكانت الصورة تهنئة بمناسبة احتفالها بعيد الأضحى، إذ جمعت الصورة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة برفقة أحفاده.

والصورة التي حذفتها أثارت حيرة جمهورها، وظن البعض من الجمهور أن سبب حذفها هو أن حلا خلعت الحجاب مجددا، بسبب ظهور فتاة في الصورة تشبه حلا بشكل كبير بدون حجاب، لكن تبين أن الفتاة هي خديجة ابنة حلا الكبرى وأن هناك تشابه كبير بينهم .

وكانت حلا شيحة، حرصت على الاحتفال بعيد الأضحى، إذ نشرت صورة تجمع والدها بأحفاده الأربعة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة :”عيد مبارك وأجازة سعيدة”.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم بعنوان “مش أنا” و هو من بطولة تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

تدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» الذي يلعب دوره الفنان تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة التي تلعب دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.