الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لماذا رفض ديبالا الكشف عن حديثه مع مورينيو؟

منذ 54 دقيقة
ديبالا

ديبالا

A A A
طباعة المقال

قاد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا روما إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتسجيله ثنائية في الفوز 3-0 على ضيفه مونزا ضمن الجولة الرابعة.

ووقع الأرجنتيني الذي وصل من يوفنتوس هذا الصيف على أول أهدافه بقميص فريق العاصمة ليصل إلى الهدف الشخصي رقم 100 له بالكالتشيو، وليقود روما إلى الصدارة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، بفارق نقطة عن إنتر الثاني واثنتين عن ميلان الثالث.

وعبر الأرجنتيني نجم روما، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص الجيالوروسي، خلال مواجهة مونزا، قائلا في تصريحاته لقناة “DAZN”: “كنت حريصاً على تسجيل الأهداف، ولحسن الحظ، جاءت أهدافي أمام جماهيرنا، أنا سعيد جدا بالفوز ويجب أن نستمر في النمو”.

مضيفا: “كلما لعبت أكثر شعرت بتحسن كما أن مستويات لياقتي تتحسن، لدينا جدول مزدحم هذا الموسم، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى 100% من لياقتي، لكن هذا سيحدث قريباً”.

وشوهد ديبالا وهو يضحك مع مورينيو أثناء خروجه من أرض الملعب، وعن هذا رد باولو: “هذا يبقى بيننا، عليك أن تسأله عما حدث”.

    المزيد من منوعات

    الدكتور ابراهيم أبو ذكري
    إبراهيم أبو ذكري لصوت بيروت إنترناشونال: أثمن جهود شركة الصباح على جهودها في عالم الدراما
    توخيل مدرب تشيلسي
    تشيلسي "المتعثر" يخسر أمام ساوثامبتون
    البريطاني كاميرون نوري
    مباراة غريبة.. البريطاني نوري ينتزع فوزاً ثميناً من "بير" بالدور الأول لأمريكا المفتوحة للتنس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل