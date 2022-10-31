لماذا سيغيب ليفاندوفسكي عن مواجهة بلزن؟

من المتوقّع أنّ يغيب البولندي “روبرت ليفاندوفسكي”، مهاجم برشلونة، عن قائمة الفريق لمواجهة مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي المقررة الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، نقلًا عن مصادر في البارسا، يعاني ليفاندوفسكي من مشاكل في الظهر، لذا سيبقى في برشلونة كي يستعد لمباراة الفريق المقبلة في الليغا.

وأحرز ليفاندوفسكي 18 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة حتى الآن مع برشلونة، في مختلف البطولات.

وكان البلوجرانا قد ودّع بشكل رسمي منافسات دوري أبطال أوروبا، منذ الجولة الماضية، بعدما حلّ ثالثا في جدول ترتيب مجموعته خلف بايرن ميونخ الألماني المتصدر، وإنتر ميلان الإيطالي الوصيف، لينتقل بذلك للمشاركة في الدوري الأوروبي بدءًا من الدور المقبل.