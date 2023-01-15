لماذا لم يلتقط بنزيما صورة مع رونالدو في السعودية؟

تحدث المهاجم كريم بنزيما عن لقاء فريقه ريال مدريد مع برشلونة اليوم، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

بنزيما قال في مؤتمر صحافي: “إنها ليست مجرد مباراة، لكنها تعني الكثير، فالفوز بها يمنحنا لقبًا جديدًا”، وأضاف: “سنخوض مباراة صعبة، لكن في عقولنا يجب أن نكون مستعدين للفوز بها”.

كما شدد على أنها مباراة مهمة للغاية “برشلونة فريق رائع كما هو الحال دائمًا، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا”.

وعن مدى جاهزيته للمباراة، علّق بنزيما قائلًا: “لقد عدت من الإصابة، ومن الواضح أنني قمت بعمل جيد للعودة إلى أفضل مستوياتي، وأنا سعيد للغاية، أتمنى أن أستمر في مساعدة زملائي”.

كما تحدث بنزيما عن علاقته بزميله السابق كريستيانو رونالدو الذي يلعب حاليًا في نادي النصر السعودي، والذي قام بزيارة مقر تدريبات ريال مدريد في الرياض، والتقط صورا تذكارية مع مجموعة من لاعبي الفريق الملكي ولم يكن بينهم بنزيما.

وعن عدم التقاط صورة مع زميله السابق، قال بنزيما: “لسنا بحاجة إلى صورة لنقول إننا أصدقاء، لم أستطع تحيته، لكن آمل أن أتمكن من رؤيته في المباراة”.

أضاف بنزيما: “في الحقيقة أنني لم أر كريستيانو بالأمس، الصور هذه يمكن نشرها على إنستغرام أو مواقع التواصل، ولكن صداقتنا لا تلزمنا باتخاذ صورة، وغدًا إذا رأيته سأتحدث معه”.