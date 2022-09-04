لماذا يجلس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد؟

تحدّثت تقارير صحفية عن الأسباب التي دعت “إيريك تين هاج”، مدرّب مانشستر يونايتد، لإبقاء نجمه “كريستيانو رونالدو” بديلًا منذ بداية الموسم الحالي.

وجلس رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في المباريات الـ3 الأخيرة للفريق في الدوري الإنكليزي.

وأشارت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية في تقرير لها الى أن تين هاج طالب رونالدو بتغيير طريقة لعبه على الصعيد الدفاعي، بالتدخل على الكرات أكثر من الموسم الماضي، بعدما قام المدرب بتغيير طريقة اللعب.

وتسببت طلبات تين هاج في طلب رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد على مدار أشهر الميركاتو الصيفي، حيث تم عرض اللاعب على أكثر من ناد عبر وكيله “خورخي مينديز”، أبرزها كان نابولي الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنكليزي.

التقرير أشار إلى أن غياب رونالدو عن فترة إعداد مانشستر يونايتد للموسم الجديد كان له دور في قرار تين هاج باستبعاده من التشكيل الأساسي.

وصرح مدرب أياكس أمستردام الهولندي السابق قبل مباراة فريقه مع أرسنال، الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز: “سأكون صديقاً لرونالدو وأحياناً سأكون معلمه”.

وأوضح أنّ “الأمر يتوقف على الموقف، كما يعلم الجميع هو لم يتواجد في المعسكر التحضيري للموسم، ولا يمكن أن تغيب عن المعسكر التحضيري، هذه قاعدة، خاصة بالنسبة لنا لأن طريقة اللعب التي نلعب بها هذا الموسم مختلفة عن الموسم الماضي”.

يُذكر أن رونالدو قد أنهى الموسم الماضي كهداف لفريق مانشستر يونايتد برصيد 24 هدفاً، لكنّ أهدافه لم تشفع له في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا أو تحقيق أي بطولة.