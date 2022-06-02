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لم تتغير كثيراً.. صورة شيرين سيف النصر تشعل مواقع التواصل

منذ 14 ساعة
الفنانة شيرين سيف النصر

الفنانة شيرين سيف النصر

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة شيرين سيف النصر، في أحدث ظهور لها بعد غياب 12 عاماً عن عالم الفن.

وبدت شيرين وكأن ملامحها لم تتغير كثيراً باستثناء زيادة في وزنها بعض الشيء، وعلق عدد كبير من الجمهور على الصورة معبرين عن جمالها واناقتها وإنها لم تتغير كثيراً.

الفنانة شيرين سيف النصر في أحدث ظهور

الفنانة شيرين سيف النصر في أحدث ظهور

واستطاعت شيرين، أن تضع نفسها كواحدة من أبرز فنانات التسعينات رغم قلة الأعمال التي قدمتها، إلا أنها تمتعت بجمال لافت مع الشعر الأشقر والأعين الزرقاء جعلها مختلفة عن باقى الفنانات في جيلها، ومن أبرز أعمالها فيلم “سواق الهانم” مع أحمد زكى وسناء جميل، ومسلسل “المال والبنون” الجزء الثانى، ومسلسل “من الذى لا يحب فاطمة”.

كما شاركت شيرين سيف النصر في مسلسل “اللص الذى أحبه” مع شريف منير وهانى رمزى، وفيلم “النوم في العسل” مع الزعيم عادل امام ودلال عبد العزيز، ومسرحية “بودى جارد” مع الزعيم عادل امام، وفيلم “أمير الظلام” مع الزعيم عادل امام والذى يعد آخر أعمالها السينمائية، وكان آخر أعمالها مسلسل “أصعب قرار”.

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