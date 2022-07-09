الأحد 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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لم يتطرّق الى صفقة تويتر.. إيلون ماسك يحضر مؤتمر أقطاب الإعلام

منذ ساعتين
ايلون ماسك

ايلون ماسك

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أفاد أحد حضور مؤتمر سون فالي السنوي في حديث لوكالة “رويترز” بأن “إيلون ماسك” تجنّب مناقشة صفقة تويتر المنهارة، مكتفيًا بتكرار مزاعم تتعلق بالحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي بينما كان يخاطب جمهورًا من كبار رجال الأعمال السبت 9 تموز.

واعتلى رجل الأعمال الملياردير والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس المنصة في المؤتمر الذي تنظمه شركة ألن اند كومباني، وهو تجمع سنوي للرؤساء التنفيذيين لشركات الإعلام والتكنولوجيا في ولاية إيداهو، بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه إلغاء اتفاقه مع شركة تويتر على شرائها بمبلغ 44 مليار دولار.

وهز وصول ماسك إلى المؤتمر هذا التجمع الذي تجري فيه أحداث تتصدر العناوين عادة بعيدا عن عيون وسائل الإعلام المتطفلة.

في السياق، أجرى “سام ألتمان”، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن آل مقابلة مع ماسك. والشركة متخصصة في أبحاث الذكاء الصناعي ويشارك ماسك في تمويلها.

وقال مسؤول إعلامي كبير، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، قبل المقابلة: “يبدو الأمر وكأنه فوضى مطلقة… الرجل يضع قواعده الخاصة”.

كما هيمن على أحاديث المؤتمر إعادة تقييم وول ستريت لأعمال البث في أعقاب خسائر نتفليكس لمشتركين. وقال رئيس تنفيذي لإحدى وسائل الإعلام الرقمية إن هوليوود، التي عادة ما تكون بمنأى عن فترات الركود، صارت فجأة قلقة إزاء كيفية تأثير الاقتصاد المتدهور على استثماراتها التي تقدر بمليارات الدولارات في خدمات البث المباشر.

وأضاف الرئيس التنفيذي: “لأول مرة، يدرك الناس أن الاقتصاد يؤثر بالفعل على شركات الترفيه، لأن التضخم له تأثير في هذا الاضطراب”، مشيرًا إلى أن ذلك يدفع المشتركين في خدمة ما إلى الإحجام عن دفع أموال مقابل الحصول عليها.

    المصدر :
  • رويترز

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