لم يكتف بصورة.. جمهور آمال ماهر يطالبها ببث مباشر

استأنفت الفنانة المصرية “آمال ماهر” التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد شائعات إختفائها، ونشرت ماهر صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر”انستغرام”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر التعليقات على الصور، وعبر أغلب المعلقين عن رغبتهم بخروج آمال في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من أنها بصحة جيدة ولا تتعرض لأي نوع من العنف.

يذكر أن آمال ماهر قالت، من خلال فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائها، :”معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا”.

وكان اختفاء الفنانة آمال ماهر قد أثار الرأي العام المصري والعربي، وتصدر وسم “اختفاء_آمال_ماهر” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ورغم ظهورها بفيديو، إلا أن العديد من المؤسسات الإجتماعية تحدثت عن عدم ظهور الحقيقية حول ماوراء اختفائها لهذه المدة الزمنية الطويلة، وشكّك الكثير من رواد مواقع التواصل، أن تكون من ظهرت عبر الفيديو آمال ماهر.

وعقب الأخبار المتداوَلة عن اختفاء ماهر، أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بيانًا رسميًا بشأن الجدل المثار حول القضية.

وطالبت النقابة، خلال بيان تداولته وسائل إعلام محلية، جمهور آمال ماهر ومحبيها، بعدم الانخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع أسرة المطربة المصرية، مؤكدةً أن الأخيرة بخير، ما يثبت عدم صحة الشائعات المتداولة، مع التأكيد على أن النجمة تحيا حياة هادئة.