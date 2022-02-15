“لن أتناول طعامًا جاهزًا بعد اليوم”.. امرأة تكتشف أمرًا غريبا في “برغر” اشترتها منذ 5 سنوات

لا بد انك تساءلت في نفسك مرة على الأقل وانت تأكل طعام جاهزا : ماذا نأكل وما هي المواد التي تدخل الى معدتي؟

اذ قرّرت امرأة اميركية ألّا تأكل اطعمة جاهزة الى الأبد بعدما وجدت امرا غريبا في “برغر” اشترتها من ماكدونالدز واحتفظت بها منذ ٥ سنوات.

وزعمت “ميغان كوندري” انها اشترت “شيز برغر” مع بطاطا من متجر ماكدونالدز عام ٢٠١٧. لكن بعدما انتهت من أكل “برغر” واحدة، القت بالثانية الى المقعد الخلفي من سيارتها لتأكلها لاحقا.

وقد نسيت المرأة التي تسكن في واشنطن ان تأكل البرغر الأخرى، وعندما وجدتها بعد ايام، لاحظت انها لم تفسد بعد وعندها قررت ان تقوم بتجربة لتكتشف المدّة التي ستبقى فيها البرغر بهذه الحال.

وبعدها وضعت ميغان البرغر في خزانتها مدة خمس سنوات، واكتشفتها مؤخرا الشهر الماضي عندما كانت توضّب زينة عيد الميلاد ما تركها مذهولة بالنتائج. وتقول الامرأة: لا تزال في القوام ذاته منذ ٥ سنوات. الكعكة وقطعة اللحم والجبن لم تتغير ولم تظهر عليها علامات عفن. وتدعي شركة ماكدونالدز انها لا تستعمل مواد حافظة مطلقا في قطع اللحم.



تضيف ميغان:” كنت اوضب زينة عيد الميلاد في الخزانة، ثمّ فتحت احد الأكياس ووجدت فيها البرغر. لقد نسيتها كليًا. كانت قاسية جدا. وكان يمكنني ان اكسر زجاج النافذة بها. لم تصدر اي رائحة وبدت تماما كما اشتريتها منذ ٥ سنوات. لم ييتغير شكلها، لم تتقلص او تتبخر. لا بدّ انها تحوي كميات كبيرة من المواد الحافظة، والّا كيف بقيت في هذا القوام طوال هذه المدّة؟! “.

وبعدما رأت هذه النتائج، قررت ميغان التوقف عن شراء الأطعمة الجاهزة من السوق. كما قررت، بالاضافة الى ذلك، ان تواصل هذا الاختبار اذ وضعت البرغر في احدى خزائن المطبخ لتركها ٥ سنوات اضافية. تضيف:” سأرجعها الى الخزانة لأرى ما اذا كان سيتغير شكلها او تختفي”. الناس ترى ان هذا الامر مقرف. لم أتفاجأ ان البرغر لم تفسد او يظهر عليها العفن. هل لهذا السبب نشعر بثل وعدم ارتياح بعد تناول الأطعمة الجاهزة؟!