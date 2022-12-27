لن تتوقعها.. أغرب حوادث الوفاة في 2022

مع اقتراب إسدال الستار على عام 2022، والذي كمان مليئا بالعديد من الأحداث الغريبة والطريفة.

تتضمن الأسباب الرئيسة للوفاة حول العالم الأمراض، مثل: السرطان، والسكتات الدماغية، والأزمات القلبية، ويموت نسبة لا بأس بها من الأشخاص سنويًّا بسبب الحروب والمجاعات وحوادث السير.

لكن في كل عام هناك قائمة من الأشخاص الذي يموتون في ظروف تصنف بالـ “غريبة” وأحيانًا بالـ”مروعة”.

إليك أغرب الحوادث التي أودت بحياة عدد من الأشخاص في عام 2022..

حذاء التزلج

تعرض طالب في مدرسة “سانت لوك” في ولاية كوناتيكت الأمريكية، يدعى تيدي بالكيند، لحادث مؤسف أودى بحياته.

فعندما كان تيدي، 16 عامًا، جاثمًا خلال مشاركته بمباراة هوكي، كانت ساق زميله مرفوعة، فشقت شفرة حذاء الزميل رقبة تيدي، الذي توفي متأثرًا بجروحه بعد وقت قصير من وصوله للمستشفى.

وقالت المصادر إن تيدي لم يضع القطعة الخاصة بحماية الحلق، التي يشترط على جميع اللاعبين الاحتماء بها.

سيارة، سكين، ومسحوق بروتين

على الرغم من أن حوادث السيارات ليست ضمن أول 10 أسباب الوفاة حول العالم، لكنها شائعة بما يكفي.

أثارت وفاة رجل مجهول الهوية في ولاية كاليفورنيا دهشة سكان المنطقة، فبحسب تقرير الشرطة، كان الرجل يقود سيارة “ليكزس” في وقت مبكر جدًّا من صباح الـ20 من فبراير 2022، عندمت انحرفت سيارته إلى اليمين بشكل مفاجئ، لتصطدم بسيارة متوقفة على جانب الطريق.

ووفقًا لصحيفة “تايمز أوف ساندييغو” ألحقت السيارة ضررًا بخمس سيارات أخرى، وتبين أن الرجل كان مسرعًا، لكن لم تكشف التحقيقات وجود أي علامات على الشارع تشير إلى أن السائق حاول التوقف من خلال ضغط المكابح.

وأكدت الشرطة أن السائق نقل للمستشفى ليتبين أنه تعرض لطعنة في رقبته، حيث كانت مقاعد سيارته مدرجة بالدماء المخلوطة بمسحوق البروتين. كما عثرت الشرطة أيضا على سكين.

وقال المحققون إن الرجل ربما كان يحاول نقل مسحوق البروتين إلى وعاء الماء باستخدام السكين، لكن بسبب تشتت ذهنه فقد السيطرة على السيارة لتصطدم بأخرى، وعندما خرجت الوسائد الهوائية دفعت السكين نحو رقبته، فتسبب له بإصابة مميتة.

ريح الهليوكبتر

توفيت الجدة جان ليغان، 87 عامًا، في مارس 2022، عندما كانت تمشي برفقة ابنة اختها في موقف سيارات مستشفى “ديريفورد” في بيلموث بإنجلترا.

وفي التفاصيل، نزلت طائرة هليوكبتر على مهبط المستشفى القريب، فأدى اندفاع الرياح القوي لطيران الجدة وابنة اختها وسقوطهما أرضًا.

تعرضت الجدة لإصابات خطيرة في الرأس أدت لوفاتها على الفور، أما ابنة اختها فعانت من رضوض وكسور مؤلمة.

ابتلعه المسبح

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن شابًّا يدعى “كليل كمحي” كان مدعوًّا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع زملائه في العمل بفيلا مستأجرة في إسرائيل وتحديدًا في يوليو 2022، وعندما كان “كليل” في المسبح، انهار قعر البركة واندفعت المياه إلى الداخل ساحبة معها كليل وزميله، الذي استطاع الفرار.

وفي التحقيقات تبين أن البركة سحبت كليل بعمق 10 أمتار، ما أدى لغرقه ووفاته.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن مالك الفيلا لم يتقدم بالحصول على تصريح لبناء المسبح، غالبًا لأنه على علم بأن لديه مشاكل في البنية التحتية.

وفاة ديبي كولير الغريبة

في سبتمبر 2022، أدت سلسلة من الأحداث الغريبة إلى اكتشاف جثة امرأة تدعى ديبي كوليير، 59 عامًا في ولاية جورجيا.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك بوست” تلقت أماندا ابنة ديبي وديعة غامضة بقيمة 2385 دولارًا دون الكشف عن المرسل. لكنها أرفقت برسالة تقول “لن يسمحوا لي بالذهاب.. أحبك.. هناك مفتاح في إناء الزهور الأزرق قرب الباب”. اقتنعت أماندا آنذاك أن الرسالة من والدتها.

وبعد ظهر ذلك اليوم تبين أن ديبي اشترت حقيبة حمراء، وغطاء قماشيًّا أزرق، ومعطفًا وولاعة من أحد المتاجر المحلية، في آخر ظهور لها قبل الاختفاء.

في اليوم التالي أبلغت أسرة ديبي الشرطة باختفائها، فوجد المحققون سيارة ديبي المستأجرة على مقربة من شجرة معلق عليها الحقيبة الحمراء، بينما وجدوا القماش الأزرق محروقًا على مسافة قريبة، وعلى بعد أمتار جثة ديبي العارية والمحترقة حول بطنها، حاملة بيدها “شجرة صغيرة”.

وفقًا لفوكس نيوز، اشتبهت الشرطة بمقتل ديبي، لكن ابنتها قالت إن والدتها قد تكون أنهت حياتها بنفسها لأنها تخلت عن الكثير من ممتلكاتها خلال الأسابيع الأخيرة من حياتها، كما كانت تعاني من اكتئاب حاد.

بينما قال ابن ديبي، جيفري، لصحيفة “إندبندنت” إن والدته ليست الشخص نفسه الذي ظهر في كاميرات المتجر، مؤكدًا أن من يظهر هو الشخص الذي قتلها.

تسمم في منتجع فاخر

سافر فينسنت شياريلا مع زوجته دونيس إلى منتجع فاخر بجزر الهمالايا في مايو 2022 للاحتفال بعيد زواجهما.

وقالت مجلة “بيبول” إن الزوجين وعددًا من ضيوف المنتجع الآخرين، شعروا بسلسلة من المشكلات الصحية الغريبة، التي توفي على إثرها 3 منهم خلال نومهم.

وقال ابن فينسنت، إن والدته ذهبت لعيادة المنتجع بعد شعورها بالمرض، لكن الطبيب سمح لها بالخروج بعد أن شعرت بتحسن، ولاحقًا ذهبت للفراش مع زوجها، واستيقظت صباحًا غير قادرة على الحركة، بينما زوجها كان ممددًا على الأرض ميتًا.

وفي التحقيقات تبين أن عددًا من نزلاء المنتجع تعرضوا للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، عديم الرائحة واللون، وتشمل أعراض استنشاقه الصداع والضعف والدوخة.