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لن تصدقوا ثمنها.. كايلي جينر تتلقى هدية ثمينة!

منذ 11 دقيقة
كايلي جينر

كايلي جينر

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احتفالاً بذكرى ميلادها الـ 25 قدمت نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر هدية نادرة وباهظة الثمن لابنتها كايلي جينير.

فقد نشرت النجمة كايلي جينر صوراً على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، كتيك توك وإنستغرام، صوراً تظهر الهدية التي تلقتها من والدتها، وهي عبارة عن حقيبة من علامة هيرميس باللون البني الفاتح، لكنها لم تكن حقيبة عادية، فقد كانت قيمة جداً ونادرة للغاية.

والحقيبة هي نسخة من ثلاث نسخ فقط من الحقيبة المميزة للعلامة التجارية هيرميس بيركين، وتبلغ قيمتها 100 ألف دولار.

وكانت كايلي جينر قد نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صوراً مميزة، تُنشر للمرة الأولى من حفل ميلادها الأول برفقة والدتها كريس جينير.

وظهرت كايلي وأمامها قالب من الحلوى، وعليه شخصية «تويتي» الكرتونية التي كانت الشخصية الأحب لقلوب الأطفال في ذلك الوقت، وقد بدا من الصور أن هذه الشخصية كانت الموضوع الأساسي للحفل، حيث كانت البالونات والصحون تحمل صورها.

وأرفقت كايلي منشورها بتعليق كتبت فيه: «الـ 10 من آب 1998، أول حفل ذكرى ميلاد لي».

وفي منشور آخر، شاركت النجمة متابعيها صوراً من احتفالها بيوم ميلادها هذا العام؛، حيث تألقت بفستان مميز وهي تشاهد الألعاب النارية الخاصة بالاحتفال ببلوغها عامها الـ25.

كما نشرت العديد من الصور من الفيديوهات التي تظهر احتفالها بهذه المناسبة مع شقيقاتها وصديقاتها، إضافة إلى فيديو يظهر كمية الورود الكبيرة التي زين بها مغني الراب ترافيس سكوت منزلهما للاحتفال بها.

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